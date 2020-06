Londres deve registrar novas manifestações contra o racismo neste fim de semana

EFE/EPA/MICHELE TANTUSSI Assim como outros países no mundo, o Reino Unido está debatendo bastante o combate ao racismo desde a morte de Floyd



O final de semana será marcado por grandes mobilizações em Londres. Os protestos marcados visam prestar apoio às manifestações ocorridas nos Estados Unidos pela morte do segurança George Floyd, após ser sufocado por um policial branco.

No geral, as mobilizações estão ocorrendo há vários dias, reunindo milhares de pessoas especialmente na região central de Londres. A presença de pessoas nos atos levou o governo britânico a pedir que as pessoas evitassem os grandes protestos por conta das aglomerações, que poderiam contribuir para um avanço da Covid-19.

Assim como outros países no mundo, o Reino Unido está debatendo bastante o combate ao racismo desde a morte de Floyd. Questionamentos sobre a violência policial estão sendo levantados pela população, assim como o histórico de racismo em território britânico.

*Com informações do repórter Ulisses Neto