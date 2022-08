Luciano Hang tem conta no Instagram suspensa após ordem de Moraes

Empresário anunciou em seu Twitter que está banido da rede social após a operação da Polícia Federal

Reprodução/Pânico Luciano Hang no estúdio da Jovem Pan como convidado do programa Pânico



Na noite de terça-feira, 23, o empresário Luciano Hang usou o seu Twitter para comunicar que teve a conta do Instagram retirada do ar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O banimento ocorreu após o dono da Havan ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), na qual ele e mais sete executivos receberam mandados de busca e apreensão após o vazamento de conversas de WhatsApp nas quais alguns integrantes de um grupo supostamente defendiam um golpe de estado no país em caso de vitória do ex-presidente Lula. Em entrevista ao programa, Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o empresário falou sobre o teor das mensagens: “Na realidade, um ou outro do grupo comentou alguma coisa sobre a possibilidade do ex-presidente ganhar e falou que ficaria mais feliz se talvez voltasse o governo militar. Mas isso é uma opinião. Imagina os empresários tentando dar um golpe de estado no país? Isso não passa na cabeça da gente”. O empresário também disse que a defesa não teve acesso ao processo: “Como também não tivemos acesso ao processo por fake news, que corre há dois anos atrás. Eu também fui vítima de busca e apreensão em um processo de fake news lá de trás, e lá me levaram o meu Facebook e o meu Twitter. O Facebook na época tinha 5,2 milhões de fãs, e no Twitter quase 1 milhão. Fiquei com o Instagram, que tem hoje 5,2 milhões, e o Twitter com 1 milhão. Aí eu pergunto para vocês: Será que querem me calar?”.

Ao programa Prós e Contras, da Jovem Pan News, o advogado Miguel Vidgal, que defende o empresário Ivan Wrobel (W3 Engenharia), que também é alvo da operação, disse que a investigação vai provar que uma suposta intenção de golpe nunca existiu: “Nós confiamos que a Justiça fará todas as diligências possíveis e provará que não existia, pelo menos por parte do senhor Ivan, e acredito que por boa parte de outros também, não havia qualquer conluio para a formação de golpe ou de qualquer coisa que seja”.

Compartilhe esse vídeo. Tive meu Instagram retirado do ar, por conta de uma matéria mentirosa, em que o próprio autor, o jornalista Guilherme Amado, admite que nunca falei sobre golpe. Juntos somos milhões. Não existe democracia sem liberdade! pic.twitter.com/tLZgklQTyI — Luciano Hang (@LucianoHangBr) August 24, 2022

*Com informações da repórter Carolina Abelin