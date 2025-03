Lula acompanhará posse da nova presidente do Superior Tribunal Militar

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha é primeira mulher a assumir o cargo; cerimônia, que promete ser um marco na história do judiciário brasileiro, está agendada para às 15h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marca presença na posse de Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a primeira mulher a assumir o comando do Superior Tribunal Militar (STM). A cerimônia, que promete ser um marco na história do judiciário brasileiro, está agendada para as 15h no Teatro Nacional, localizado a cerca de 10 km do Palácio do Planalto.

Antes de comparecer à cerimônia, o presidente Lula tem uma agenda cheia de compromissos no Palácio do Planalto. O dia começa com reuniões importantes, às 9h, com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela. Logo em seguida, às 9h30, Lula se encontra com Marcos Rogério, secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, e às 10h, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luís Marinho.

Ainda pela manhã, às 11h, o presidente participa do lançamento do programa “Crédito do Trabalhador”. Esta Medida Provisória tem como objetivo liberar crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada, e o evento contará com a presença dos ministros Luís Marinho e Fernando Haddad, da Fazenda. Este programa é uma das iniciativas do governo para impulsionar a economia e oferecer suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros.

Após a posse de Maria Elizabete Rocha, às 16h30, Lula se reunirá com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, e às 17h, com Aldo Faleiro, assessor chefe adjunto da assessoria especial da Presidência da República. Maria Elizabete Rocha, que foi indicada por Lula ao STM em 2007, assume a presidência da corte com um compromisso firme com a transparência, modernização, defesa da democracia e políticas de diversidade e inclusão.

Entre suas prioridades está a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que permita à corte militar ter um representante no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em um gesto de continuidade na promoção de mulheres a cargos de destaque, no último Dia Internacional da Mulher, 8 de março, Lula indicou a advogada Verônica Abdala Estma para o cargo de ministra no STM, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal.