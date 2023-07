Lula adia lançamento de novo PAC para agosto, diz Rui Costa

Presidente pretende esperar o retorno do Congresso para lançar o programa

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirma adiamento do lançamento do novo PAC



O lançamento do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), previsto para 27 de julho, foi adiado para agosto. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A nova data vai coincidir com o fim do recesso parlamentar. Rui Costa reafirmou na manhã de segunda, durante participação em um evento em Feira de Santana, na Bahia, que o novo PAC seria lançado ainda no fim deste mês. No entanto, momentos depois, disse que recebeu um telefonema do Palácio do Planalto com a orientação de uma outra data para o próximo mês. De acordo com o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende esperar o retorno do Congresso para lançar o programa. “Como anunciei mais cedo em Feira de Santana-BA, o Novo PAC está pronto para o lançamento a ser realizado no início de agosto em virtude do recesso no Congresso. O presidente Lula conta com a presença dos parlamentares, o que não seria possível no próximo dia 27″, reiterou Rui Costa nas redes sociais. O ministro também disse que foi incluído no novo PAC a conclusão das duplicações do último anel do contorno de Feira de Santana, saindo de Salvador; da BR-101 até a divisa com Sergipe; e da BR-116 até Serrinha, na Bahia. “Vamos trabalhar para entregar as obras até o final do mandato do presidente”, completou no Twitter.

*Com informações do repórter André Anelli.