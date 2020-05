Lula: Ainda bem que monstro do coronavírus veio para demonstrar necessidade do Estado

Reprodução Condenado duas vezes em segunda instância pela Lava Jato, Lula está solto desde novembro



No mesmo dia em que o Brasil confirmou um número recorde de mortes pela covid-19, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para enaltecer o que entende ser um efeito positivo da pandemia.

Em entrevista por videoconferencia nesta terça ao jornalista Mino Carta, Lula celebrou o surgimento da covid-19 para demonstrar a necessidade da presença do Estado.

“Quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo o que é público, que o público não presta. Ainda bem a que a natureza contra a vontade da humanidade criou o coronavírus porque está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.”

O petista criticou as dificuldades no acesso ao auxilio emergencial, comparando a reação de Jair Bolsonaro na crise à atuação do presidente dos EUA Franklin Roosevelt — que governo de 33 até a Segunda Guerra.

“Imagina quando Roosevelt teve que decidir entrar na Segunda Guerra. Você acha que ele tava preocupado com orçamento? Com deficit fiscal? Se o tesouro iria falir ou não?”

Condenado duas vezes em segunda instância pela Lava Jato, Lula está solto desde novembro. Mesmo isolado, ele tem aproveitado reunião com aliados para defender a oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

*Com informações da repórter Camila Yunes