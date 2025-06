Lula anuncia investimento de R$ 825 milhões para combater desmatamento na Amazônia

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no próximo dia 5, presidente assinou decretos relacionados à biodiversidade e prometeu que governo ‘entregará o país melhor do que encontrou’

O governo brasileiro anunciou um investimento significativo de R$ 825 milhões para combater o desmatamento na Amazônia. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, com a presença de figuras importantes como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do IBAMA. Este montante será destinado ao fortalecimento da fiscalização ambiental, com foco no controle do desmatamento ilegal. Entre as medidas previstas estão a instalação de um centro de treinamento, bases móveis de fiscalização, depósitos para bens apreendidos e novos sistemas digitais para monitoramento ambiental e aplicação de sanções.

“Isso é resultado da seriedade da luta contra o desmatamento. Na medida que a gente vai fazendo as coisas que prometemos, que fazemos a coisa certa, há pessoas que reconhecem o que estamos fazendo e que começam a aportar recursos para que façamos mais. Não tenho dúvida nenhuma que poucos países do mundo têm trabalhado de forma incansável para atingir não a meta que alguém nos impôs, mas a meta que nós nos impusemos. Porque somos um governo que acredita que existe uma crise climática de verdade. Não é fantasia da academia, não é fantasia de ninguém, é a pura realidade que está acontecendo no mundo neste momento”, destacou o presidente.

Além disso, o projeto inclui o uso de inteligência artificial para atuação remota e o fortalecimento da gestão institucional do IBAMA. A iniciativa visa não apenas combater o desmatamento, mas também fortalecer a posição do Brasil na COP 30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. O evento é uma oportunidade para o país reafirmar seu compromisso com a preservação ambiental em um cenário global. A proximidade da COP 30 aumenta a relevância dessas ações, destacando a importância do Brasil no debate ambiental internacional.

Entretanto, a iniciativa ocorre em meio a críticas internacionais. Um representante da ONU criticou o Senado brasileiro pela aprovação de um projeto que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental e a forma como a ministra Marina Silva foi tratada na comissão de infraestrutura. O episódio foi classificado como inaceitável, ressaltando as tensões políticas internas em torno das questões ambientais. Essas críticas evidenciam os desafios que o governo enfrenta para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

