Lula anunciará programa de moradia na favela do Moinho, em São Paulo

Local, que abriga cerca de 900 famílias, será beneficiado por um programa que permitirá a aquisição de imóveis de até R$ 250.000

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A visita à favela do Moinho foi organizada pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo



Nesta quinta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui compromissos em Brasília e São Paulo. Pela manhã, o foco está em uma reunião no Palácio do Planalto, onde Lula se encontra com ministros e secretários para discutir a recente derrota do governo no Congresso Nacional. O decreto legislativo que anulou o decreto do IOF, elaborado pelo Executivo, foi aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, gerando a necessidade de uma resposta estratégica do governo.

Durante a reunião, que conta com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, entre outros representantes, a expectativa é que o governo federal decida recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Essa medida é vista como uma tentativa de reverter a decisão do Congresso e reafirmar a autoridade do Executivo em questões fiscais. A situação do IOF tem sido um ponto de tensão política, e a reunião busca traçar um caminho para lidar com as implicações dessa derrota.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

À tarde, o presidente se desloca para São Paulo, onde está prevista uma visita à favela do Moinho. Neste local, Lula deve anunciar um conjunto de medidas habitacionais em parceria com o governo estadual. A favela, que abriga cerca de 900 famílias, será beneficiada por um programa que permitirá a aquisição de imóveis de até R$ 250.000. O financiamento será uma colaboração entre o governo federal, que contribuirá com R$ 180.000, e o governo paulista, que adicionará R$ 70.000. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não estará presente devido a outros compromissos. A visita à favela do Moinho foi organizada pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.