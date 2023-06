Lula apresenta novo Plano Safra nesta terça-feira

De acordo com o governo federal, a proposta irá estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula apresenta o novo Plano Safra nesta terça-feira, 27, em Brasília



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, lançam na manhã desta terça-feira, 27, em Brasília, o Plano Safra 2023/2024, que vai beneficiar pequenos, médios e grandes produtores. De acordo com o governo federal, a proposta irá estimular a produção sustentável de alimentos e a agropecuária com baixa emissão de carbono. Já na quarta-feira, 28, o petista e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, apresentam os detalhes do Plano Safra para a agricultura familiar. A estratégia do Palácio do Planalto é tentar reduzir a resistência do setor ruralista. A ideia, por exemplo, é ampliar o micro crédito rural para os agricultores familiares de baixa renda e criar uma linha específica com melhores condições de acesso para mulheres, jovens e povos de comunidades tradicionais. Às vésperas do lançamento do Plano Safra, ministros se reuniram para acertar os últimos detalhes do programa. No encontro, estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além de Paulo Teixeira. A reunião também contou com a presença de membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, que apresentaram contribuições e demandas para o Plano Safra.