Lula chega aos Estados Unidos para série de encontros políticos e reunião com Biden

Há expectativa de que o presidente norte-americano anuncie a entrada do país no Fundo Amazônia, para investimento em proteção à floresta brasileira

Foto: Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula e a primeira-dama Janja chegando em Washington pela base aérea de Andrews



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Washington, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira, 9, onde se encontrará com o presidente americano Joseph Biden, Joe Biden, nesta sexta, 10. Desembarcaram com ele ministros de Estado que também possuem reuniões agendadas no país: Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), além da primeira-dama Ronsângela da Silva, a Janja, que tem encontro marcado com a homóloga americana, Jill Biden. Antes dos presidentes se encontrarem, Lula tem reuniões com alguns senadores e deputados norte-americanos, como também representantes de organizações sindicais do país. A comitiva deverá cumprir uma agenda curta nos EUA, de apenas 24 horas, com retorno a Brasília previsto para este sábado, 11. O encontro de Lula e Biden é esperado desde a eleição do presidente brasileiro, em outubro de 2022, quando eles se falaram por telefone e Biden reconheceu a eleição brasileira como legal e limpa. Ambos também conversaram por telefone após os ataques de vandalismo aos Três Poderes do dia 8 de janeiro. Há muita expectativa de anúncios bilaterais entre os dois países, inclusive de que os Estados Unidos ingressem no Fundo Amazônia, passando a investir na iniciativa de proteção à floresta brasileira.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro