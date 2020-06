Lula critica Bolsonaro e pede mais Estado na gestão da pandemia

Lula elogiou o governo de Alberto Fernandéz, na Argentina

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente também teceu críticas à política econômica do governo Bolsonaro



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mais atuação do Estado na pandemia da Covid-19. Em uma live com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e outras lideranças de esquerda do país vizinho, ele fez elogios ao governo de Fernández.

Para o brasileiro, o governante argentino tem enfrentado a crise com “coragem e compreensão”. Ao mesmo tempo, Lula criticou a forma como o presidente Jair Bolsonaro vem lidando com o coronavírus.

O ex-presidente também teceu críticas à política econômica do governo Bolsonaro. Lula disse que o liberalismo é “algo que não encontra explicação nem se justifica na vida real” e “se revela incapaz de oferecer resposta para os problemas do mundo em que vivemos”.

*Com informações do repórter Levy Guimarães