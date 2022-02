Lula defende ‘abrasileirar’ o preço da gasolina para controlar alta

Ex-presidente criticou adotar a regra de paridade internacional para venda dos combustíveis internamente: ‘Estão destruindo a Petrobras’

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula discursando em evento em São Paulo



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar sobre o preço dos combustíveis. O petista afirmou que se for eleito presidente da República vai “abrasileirar” o valor cobrado. “O Brasil está refinando 25% de gasolina menos e nós precisamos então refinar mais gasolina, com preço brasileiro, para que o povo não precise pagar em dólar. Quero dizer aqui, sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas pensem o seguinte: nós vamos abrasileirar o preço da gasolina”, afirmou. Lula disse ainda que, por ser produtor, o Brasil não pode vender combustíveis aos brasileiros a preço internacional. “Se tivesse que importar petróleo, tudo bem que a gente está importando a preço internacional. O que esses malandros fizeram? Estão destruindo a Petrobras, fatia por fatia”, completou. O Brasil adota a regra da paridade internacional do preço dos combustíveis desde 2016, como forma de atrair investidores e recuperar a Petrobras. Críticos afirmam que o modelo aumenta o lucro dos acionistas, sendo a melhor maneira de atrair investimentos. Por outro lado, a mudança deixa o brasileiro mais endividado. Em 2021, a inflação brasileira fechou a 10,06%, sob forte influência dos combustíveis.

*Com informações do repórter Maicon Mendes