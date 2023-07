Lula deve assinar nesta sexta-feira novo decreto de armas

Mudanças afetam publicidade, acesso a equipamentos restritos e o funcionamento de clubes de tiro

Ed JONES / AFP Novo decreto de armas deve ser assinado nesta sexta-feira, 21



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar nesta sexta-feira, 21, o novo decreto de armas. As novas regras para porte de armas no país substituirão os decretos da gestão Jair Bolsonaro (PL), revogados no começo do governo petista. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o objetivo é garantir regras mais rígidas para compra, transporte e utilização de armas de fogo. Devem ser feitas mudanças no funcionamento de clubes de tiro, na publicidade feita nas redes sociais, na localização de clubes próximos a escolas, na fiscalização – que passará do Exército para a Polícia Federal (PF) – e no acesso a armas restritas. Esse ainda é o ponto de desgaste entre os Ministérios da Justiça e da Defesa.

*Com informações do repórter André Anelli.