Lula deve conversar com Alcolumbre para aliviar tensão entre governo e Congresso

Mal-estar entre o presidente do Senado e o Palácio do Planalto foi causado pela indicação de Jorge Messias ao STF; próximo a Lula, chefe do Parlamento defendia Rodrigo Pacheco e ficou contrariado com falta de diálogo

Ricardo Stuckert/PR A relação entre Lula e Alcolumbre, que sempre foi cordial, está agora sob tensão



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se preparando para uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com o objetivo de discutir a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha de Messias não foi bem recebida por Alcolumbre, que tinha preferência por Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, para ocupar a vaga.

Alcolumbre acredita que Pacheco, com seu perfil mais moderado, poderia ajudar a suavizar as tensões existentes entre o Congresso e o STF. Apesar de ter expressado publicamente respeito pela prerrogativa presidencial, o comandante do Senado teria tentado dificultar a sabatina de Messias no Congresso, de acordo com fontes próximas.

A relação entre Lula e Alcolumbre, que sempre foi cordial, está agora sob tensão. O senador, um aliado importante para a base de Lula na Casa Alta, demonstrou sua insatisfação ao pautar uma proposta que pode gerar um custo bilionário para o governo. Lula, ciente da importância de manter uma boa relação, está buscando apaziguar o clima e facilitar a aprovação de Messias. A reunião, considerada de emergência, ocorrerá a portas fechadas e não será divulgada na agenda oficial, com o objetivo de resolver as tensões nos bastidores.

Especialistas em política apontam que o governo cometeu um erro ao anunciar a indicação de Messias sem consultar previamente os aliados no Parlamento. A falta de aviso prévio tornou o cenário político mais complexo, exigindo agora negociações para reparar a situação. A expectativa é que Lula consiga alinhar interesses com Alcolumbre, oferecendo compensações políticas que satisfaçam o presidente do Senado.

