Lula deve indicar Cristiano Zanin ao STF após viagem ao Japão

Presidente irá participar da reunião da cúpula do G7 e retornar ao Brasil no próximo domingo, 21; indicado deverá ser sabatinado pela CCJ do Senado

Rovena Rosa/Agência Brasil Zanin foi advogado de Lula nos processos da Lava Jato



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai definir a indicação para a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) apenas na semana que vem, quando voltar da viagem ao Japão para participar da reunião do G7. O retorno está previsto para domingo, 21. O presidente deverá indicar Cristiano Zanin, que foi advogado dele nos processos da Lava Jato. Nos bastidores, a decisão por Zanin já é dada como definida e Lula está esperando o melhor momento para fazer o anúncio. O Chefe do Executivo tem evitado até mesmo o ministro Alexandre de Moraes para não tratar do assunto. Moraes quer sugerir nomes, mas Lula quer evitar desgastes, já que está decidido a indicar Zanin. O presidente também optou por esperar a tramitação do novo marco fiscal no Congresso Nacional para evitar ruídos políticos. Depois que Lula indicar Zanin, o advogado será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, submetido ao Plenário da Casa. O processo pode ser finalizado em apenas um dia.

*Com informações da repórter Paula Lobão