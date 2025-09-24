Lula deve se reunir com Zelensky nesta quarta-feira, em Nova York

Encontro ocorre em meio a guerra que já se arrasta há mais de três anos e às propostas de paz defendidas pelo presidente, como a criação de um grupo de países neutros para mediar o conflito, que ainda não avançaram

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para se encontrar nesta quarta-feira (24)com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, em Nova York. Embora o horário exato do encontro ainda não tenha sido confirmado, fontes da comitiva presidencial indicam que a reunião deve ocorrer. Lula tem compromissos agendados às 10h e às 14h, relacionados à defesa da democracia e mudanças climáticas, respectivamente. Após esses compromissos, o presidente fará uma declaração à imprensa às 15h, antes de retornar a Brasília às 18h, horário local. A expectativa é que o encontro com Zelensky ocorra entre as reuniões ou durante a agenda de defesa à democracia.

O encontro entre os dois líderes deve abordar a guerra entre Ucrânia e Rússia, que já se estende por três anos e meio. Zelensky, em ocasiões anteriores, cobrou uma postura mais incisiva do Brasil contra as ações russas. No entanto, o Brasil tem mantido uma posição neutra, defendendo um acordo de paz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula chegou a propor a criação de um grupo de países neutros para mediar um acordo, mas a ideia não avançou. A expectativa é que Lula reitere a necessidade de resolver o conflito por meio do diálogo e da diplomacia, conforme destacou em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA