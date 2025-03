Lula discutirá texto final da PEC da Segurança com Lewandowski

Proposta passou por diversas alterações após críticas de governadores estaduais; Casa Civil, sob a liderança do ministro Rui Costa, está encarregada de finalizar o texto para envio ao Legislativo

EVARISTO SA / AFP Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski



Nesta quinta-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. A expectativa é que o texto seja enviado ao Congresso Nacional até o final desta semana. A proposta, que vem sendo debatida desde outubro do ano passado, passou por diversas alterações após críticas de governadores estaduais. A Casa Civil, sob a liderança do ministro Rui Costa, está encarregada de finalizar o texto para envio ao Legislativo.

A agenda do presidente Lula para esta quinta-feira é extensa e inclui encontros com diversos ministros e autoridades. Às 9h, ele se encontra com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela. Em seguida, às 11h, Lula se reúne com os ministros do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Agricultura, Carlos Fávaro. Às 14h40, o presidente se encontra com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério. Às 15h30, ele se reúne com Aldo Faleiro, assessor chefe adjunto da presidência. O encontro com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está agendado para as 16h. No final do dia, às 18h, Lula conversa com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.

A PEC da Segurança Pública, que começou a ser discutida em outubro de 2022, enfrentou resistência de governadores e parlamentares, resultando em quatro revisões até março deste ano. Antes de enviar o texto ao Congresso, o presidente Lula planeja se reunir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado Federal, David Alcolumbre, para garantir uma tramitação mais eficaz. O governo também pretende dialogar com governadores estaduais para alinhar interesses e obter apoio necessário para a aprovação da PEC. A reunião de hoje no Palácio do Planalto, que contará com a participação da Casa Civil, visa finalizar os detalhes do texto para que ele possa ser entregue e discutido no Congresso Nacional.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA