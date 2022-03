Lula diz que chapa com Alckmin ainda não está definida: ‘Estamos em processo de conversação’

Justificativa é a de que ex-governador ainda não decidiu a qual partido vai se filiar; definição deve ocorrer até o final de abril

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Lula e Alckmin conversam sobre chapa para a Presidência da República



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 15, que a presença de Geraldo Alckmin como vice em sua chapa para as eleições de outubro ainda não está definida. Segundo o petista, a decisão deve ocorrer até o final de abril. Ele disse ainda estar conversando com setores do MDB, PSD, Psol e Solidaridade. “Não está certa a questão do Alckmin por duas razões. Primeiro porque eu não defini minha candidatura, segundo porque o Alckmin não definiu o partido que ele vai se filiar. Nós temos que ter um pouco de paciência para saber como isso vai ficar. Agora estamos em um processo de conversação”, declarou em entrevista à Rádio Espinharas, de Patos, na Paraíba. “Tem gente que é favorável, tem gente que é contra, tem gente que gosta de Alckmin, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de Lula, tem gente que não gosta. Mas política é assim mesmo. A gente vai conversando, vai discutindo, vai tirando a diferença”, concluiu.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha