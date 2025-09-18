Lula diz que irá cumprimentar Trump caso o encontre na Assembleia da ONU

Presidente brasileiro designa equipe para tentar abrir um canal de diálogo com o governo dos EUA sobre as tarifas aplicadas aos produtos do Brasil

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula, durante cerimônia de sanção do Projeto de Lei n° 2628/2022, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma viagem programada para os Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da ONU. Apesar de não haver um encontro formalmente agendado, o presidente expressou que irá cumprimentar o mandatário americano, Donald Trump, caso se encontrem nos corredores da ONU. “Sou uma pessoa civilizada, que cumprimenta todo mundo”, disse Lula, em entrevista à emissora BBC News Brasil.

A comitiva presidencial, que inclui o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e o vice-presidente e ministro da indústria Geraldo Alckmin, foi designada para tentar abrir um canal de diálogo com o governo norte-americano sobre as tarifas de 50% aplicadas aos produtos brasileiros. No entanto, segundo Lula, as tentativas de comunicação não têm sido bem-sucedidas, e Trump não demonstrou interesse em dialogar com o governo do Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em evento no Palácio do Planalto, Lula reforçou a importância de empresas americanas que operam no Brasil seguirem a legislação brasileira. A pauta de negociações entre os dois países inclui questões econômicas e comerciais, e o Brasil busca soluções para as dificuldades enfrentadas.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA