Lula diz que ‘matou’ adversários de inveja por capa da ‘Time’

Em evento na Unicamp, pré-candidato à presidência da República também falou sobre título doutor honoris

Reprodução/Revista Time Lula disse que causou inveja em seus adversários ao ser escolhido para estampar a capa da revista "Time"



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que causou inveja em seus adversários ao ser escolhido para estampar a capa da revista “Time”, dos Estados Unidos. “Eles estão com raiva de mim. Eles já têm raiva porque o Haddad falou que eu tenho muito título doutor honoris causa. E eu tenho um título que matou meus adversários de inveja. Sou doutor honoris causa da Sciences Po. Olha que chique, olha que chique, eu nem sabia falar. Título de doutor honoris causa na França na Sciences Po. E essa semana eu matei outra metade [dos adversários] de inveja, porque saí na capa da revista Time, gente”, afirmou. Ao lado de aliados, Lula discursou por quase uma hora no Teatro de Arena, da Unicamp. No evento, o pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que é hora de eleger a maior bancada de esquerda da história. “Para revogar teto de gastos, revogar reforma trabalhista, para garantir o direito dos povos indígenas e de todo o nosso povo. Mais do que isso, Lula, nosso presidente, esse é o ano também da gente acabar com o tucanistão e eleger Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo.”

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina