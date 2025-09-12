Lula diz que Tarcísio de Freitas é ‘serviçal’ de Bolsonaro

Presidente diz que governador é simpático quando o encontra, mas fala mal dele ‘pelas costas’; os dois podem ser adversários nas eleições de 2026

Ricardo Stuckert/PR Cerimônia de sanção do PL n. 41/2025, que autoriza a criação da Carteira Nacional Docente – CND Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de sanção do PL n. 41/2025, que autoriza a criação da Carteira Nacional Docente – CND. Palácio do Planalto, Brasília – DF.



Durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em um discurso contundente, Lula acusou Tarcísio de ser um “serviçal” de Bolsonaro, afirmando que o governador carece de personalidade própria e estaria agindo em benefício do ex-presidente. As declarações de Lula surgiram em resposta às promessas de Tarcísio de anistiar Bolsonaro e os envolvidos nos atos de vandalismo do 8 de Janeiro, que resultaram em danos ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

Lula destacou que, apesar de Tarcísio demonstrar simpatia em encontros pessoais, como um almoço em Brasília, o governador não hesita em criticar o presidente pelas costas. ” Eu já estive com o Tarcísio algumas vezes, até o convidei para almoçar comigo aqui [no Palácio da Alvorada] numa palestra. E ele almoçou comigo. Quando está comigo, ele fala uma coisa, é muito simpático e tudo. Por trás, ele só fala mal”, criticoue o petista.

As palavras de Lula sobre Tarcísio ocorrem em um momento crítico, em meio ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente, junto com outros sete réus, foi condenado por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Aliados agora defendem um projeto de anistia no Congresso, que pode diminuir a pena ou até deixar Jair Bolsonaro livre para concorrer à Presidência em 2026.

Caso a anistia não prospere no Congresso — líderes do Centrão não concordem com um texto amplo e geral —, a direita terá de achar um substituto para concorrer no lugar de Bolsonaro. Tarcísio é um dos nomes mais fortes, o que explica em parte seu engajamento na briga pela anistia e também sua dureza nas palavras contra a atual gestão federal. Lula e o PT já entenderam isso e entendem que o governador deve ser o principal concorrente no pleito do ano que vem.

*Com informações de André Anelli