Lula e Bolsonaro fazem comícios em Minas Gerais; confira as agendas dos presidenciáveis

Em São Paulo, Ciro Gomes (PDT) se reúne com a Confederação Nacional dos Transportes e Simone Tebet (MDB) visita o Centro de Treinamento Paraolímpico

Montagem - Divulgação/PT, PR, Divulgação/PDT e AFP Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem agenda em Minas Gerais, onde realiza comício em Ipatinga, às 18h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também cumpre agenda em Minas Gerais, onde participa de motociata em Divinópolis, às 11h30, depois realiza comício, às 13h, e almoço com autoridades, às 14h30. Às 15h30, o presidente se encontra com lideranças religiosas e finaliza a agenda no evento “Mulheres Pelo Brasil”, em Contagem, ás 17h. Ciro Gomes (PDT) se reúne com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em São Paulo. Simone Tebet (MDB) visita o Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, às 10h30, e depois vai à Universidade Zumbi dos Palmares, às 16h30. Soraya Thronicke (União Brasil) se reúne com sua equipe de assessoria e comunicação, em São Paulo, às 10h, e depois faz atividade de media training, às 14h. Felipe D’Ávila (Novo) tem encontro com mulheres executivas, em São Paulo, às 8h30. Vera Lúcia (PSTU) cumpre agenda em Fortaleza, capital do Ceará, onde realiza panfletagem na Escola Adauto Bezerra, às 6h, depois de reúne com operários da construção civil, às 12h, e finaliza a agenda em plenária com apoiadores de campanha no auditório do Sinprece, às 18h.

Sofia Manzano (PCB) grava vídeos para a reta final da campanha, às 10h, e realiza uma live com o título “Universidade à Esquerda”, às 19h. Constituinte Eymael (DC) participa de caminhada com apoiadores, às 16h, em São Paulo. Padre Kelmon (PTB) participa de reuniões para definir a estratégia do debate no SBT. Leonardo Péricles (UP) almoça na Ocupação Manoel Aleixo, em Mauá, Região Metropolitana de São Paulo, às 12h, depois faz caminhada com apoiadores, às 14h, e finaliza o dia com gravação para podcast, às 19h.