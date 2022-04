Lula e Bolsonaro oscilam para cima e seguem distantes dos demais candidatos, diz Ipespe

Pesquisa aponta que, no primeiro turno, o presidente tem 31% das intenções de voto e o petista 45%; Ciro Gomes e João Doria aparecem com 8% e 3%, respectivamente

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Já em um disputa no segundo turno, o petista aparece com 54% dos votos, enquanto o atual presidente sobe para 34%



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem à frente dos demais candidatos à presidência da República. É o que aponta uma pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Ipespe. Segundo o levantamento, no primeiro turno, 45% dos entrevistados escolheram Lula como candidato ao Planalto, enquanto 31% pretendem votar pela reeleição de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e Janones (Avante) aparecem em seguida, com 8%, 3% e 2% das intenções de voto, respectivamente. Já em uma disputa no segundo turno, o petista aparece com 54% dos votos, enquanto o atual presidente sobe para 34%. Nulos e brancos representam 12% nesse cenário. A pesquisa também refletiu a avaliação do atual governo. Para 52% dos entrevistados, a gestão é ruim ou péssima e para 30% a pesquisa é boa ou ótima. A pesquisa, encomendada pela XP Investimentos, foi realizada entre os dias 18 e 20 de abril, com mil entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin