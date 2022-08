Lula e Bolsonaro participam de reuniões fechadas nesta sexta; confira a agenda dos candidatos

Período oficial de campanha eleitoral terá início na próxima terça-feira, 16, após o fim do envio de registros para o TSE

Montagem sobre fotos: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO e ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Eleições presidenciais estão polarizaras entre Lula e Bolsonaro em 2022



Felipe D’Avila (Novo) concede entrevista por telefone para Jovem Pan Criciúma, em Santa Catarina, e às 12h30 participa do evento Conexão Empresarial, no Minas Centro, em Belo Horizonte. Ciro Gomes (PDT) participa do mesmo evento, mas às 15h. Antes, o candidato pedetista concede entrevista para uma rede de rádios e televisão da capital mineira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de reuniões internas do Partido dos Trabalhadores. Vera Lúcia (PSTU) concede entrevista a uma rádio de São Paulo à noite. Já Sofia Manzano (PCB) participa de um evento em São Paulo com Gabriel Colombo, candidato ao governo do Estado pelo partido. O presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem agenda pública, mas às 10h se reúne com o ex-senador Mauro Benevides. Leonardo Péricles (Unidade Popular) participa de reuniões internas e concede entrevistas.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina