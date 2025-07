Lula e Haddad têm reunião marcada para discutir tarifaço nesta quarta-feira

Ao ser perguntado sobre possível viagem aos EUA, ministro não descarta possibilidade, mas condiciona ida à existência de agenda formal das autoridades norte-americanas

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula e Fernando Haddad se encontrarão nesta quarta para discutir tarifas impostas pelos EUA



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião agendada para esta quarta-feira (30) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para debater a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A informação foi confirmada pelo próprio ministro em conversa com jornalistas na entrada do Ministério da Fazenda, em Brasília. Haddad informou que as negociações com o governo norte-americano continuam, mas que ainda não há um consenso sobre a tarifa. Segundo o ministro, um novo contato foi feito com o secretário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

“Já estive na Califórnia com o secretário Bessent. Tenho tentado contato com ele, mas ele está na Europa fechando acordos”, afirmou o ministro. Haddad explicou que a assessoria de Bessent pediu paciência devido às missões que o secretário está cumprindo, mas sinalizou a possibilidade de uma conversa assim que ele retornar aos Estados Unidos. Questionado sobre uma possível viagem aos EUA para tratar do tema pessoalmente, Haddad não descartou a possibilidade, condicionando-a à existência de uma agenda formal por parte das autoridades norte-americanas. O ministro ressaltou que a relação entre Brasil e Estados Unidos é “muito amistosa” e que as negociações não se encerrarão com a entrada em vigor da tarifa, prevista para o dia 1º de agosto.

Enquanto isso, uma comitiva de senadores brasileiros em Washington segue em reuniões na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e no Congresso americano, apresentando dados que reforçam a importância da parceria comercial entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma videoconferência com um representante do Departamento de Estado norte-americano, o que foi visto pelo governo brasileiro como um avanço positivo nas conversas.

