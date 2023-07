Lula e Lira devem se reunir nesta sexta para debater reforma ministerial

Presidente ainda avalia cargos que vão abrigar o Centrão

José Cruz/Agência Brasil Arthur Lira e Lula devem se reunir nesta sexta-feira, 21, para falar sobre reforma ministerial



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na tarde desta sexta-feira, 21, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para debater a possível reforma ministerial. Na última terça-feira, 18, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), recebeu dois nomes do Centrão cotados para ocupar cargos no primeiro escalão do atual governo: os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Fufuca já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente comandado por Wellington Dias. Já Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes, de Ana Moser. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalões, como no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

Durante viagem à Europa, Lula fez questão de deixar claro que “não são os partidos que pedem ministérios, é o presidente quem oferece”. A declaração do petista foi uma resposta ao líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT-CE), que afirmou que a entrada de quadros do Progressistas (PP) e do Republicanos na Esplanada dos Ministérios estaria “consolidada”. “À medida em que você tem partidos que queiram participar da base, nós temos interesse em trazer esses partidos para dar tranquilidade à nossa governança dentro do Congresso. Mas quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério. É o presidente quem oferece. No momento adequado, quando eu voltar, após as férias dos deputados, sem a pressa dos líderes, chamarei as pessoas para conversar e vou oferecer o que acho necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso que nós precisamos”, disse Lula, em entrevista coletiva na Bélgica, onde cumpriu agenda nesta semana.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.