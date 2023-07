Lula e Lira intensificam conversas sobre reforma ministerial

Governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalão

José Cruz/Agência Brasil Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebe o presidente Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), discutiram nesta quinta-feira, 27, a reforma ministerial para acomodar o Centrão. Por telefone, Lira disse que não se opõe a nenhum nome para a Esplanada ou ministério específico. Como o site da Jovem Pan News antecipou há algumas semanas, os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) devem assumir cargos no primeiro escalão do governo Lula. Fufuca já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Desenvolvimento Social, atualmente comandado por Wellington Dias. Já Silvio Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes, de Ana Moser.

No entanto, não há uma indicação do governo de que essas duas pastas sejam cedidas em uma possível reforma ministerial. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do Centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalões, como no Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Uma nova conversa entre Lula e Lira, desta vez presencialmente, foi marcada para a próxima semana. A expectativa é de que os novos ministros sejam anunciados no mesmo dia.

*Com informações da repórter Janaína Camelo.