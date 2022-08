Lula encontra eurodeputados e Ciro participa de evento com industriais; confira a agenda dos presidenciáveis

Candidatos iniciam a terceira semana de campanha eleitoral nesta segunda-feira, 29

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Candidatos à presidência da República iniciam a terceira semana de campanha nesta segunda-feira, 29, com eventos e entrevistas. Ciro Gomes (PDT) participa, às 11h30, de encontro na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). Pela manhã, Simone Tebet (MDB) visita ao lado de sua vice, a senadora Mara Gabrilli (PSDB), o Centro da Criança e do Adolescente da União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social (Unibes), em São Paulo, e em seguida a candidata grava programa partidário eleitoral e participa de sabatina da CNN, às 20h. Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua participação na sabatina realizada pelo Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, que foi remarcada, mas participa da Cerimônia de Apresentação de Cartas Credenciais dos Novos Embaixadores, às 10h. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra com eurodeputados em São Paulo em um hotel na região central. Soraya Thronicke (União Brasil) tem agenda planejada em em São Paulo e, pela manhã, participa do Encontro com os Candidatos à Presidência da República, na Avenida Paulista, às 12h30, se reúne com observadores eleitorais estrangeiros e finaliza o dia com entrevista e gravação para propaganda eleitoral.

Felipe D’Ávila (Novo) passa por sabatina na Rádio Serra Dourada Bahia e, em seguida, participa do Fórum Abdib. Sofia Manzano (PCB) realiza gravações de propaganda eleitoral. Vera Lúcia (PSTU) cumpre agenda em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul com panfletagem na Escola Cecy, no início da tarde. Às 14h e às 16h30, a candidata concede entrevistas à rádio e jornal Diário da Manhã e à rádio Planalto FM. Em seguida, participa de panfletagem e, às 19h, do lançamento da candidatura de Marilei (PSTU) a deputada estadual. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda nesta segunda. Roberto Jefferson (PTB) não cumpre agenda pública porque está em prisão domiciliar.