Lula faz ato em Minas Gerais e Ciro vai a Pernambuco; confira as agendas dos candidatos

Jair Bolsonaro (PL) participa do culto de aniversário do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, e Simone Tebet (MDB) tem compromissos no Nordeste

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clauber Cleber Caetano/PR Reprodução / Twitter @cirogomes Flickr Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



Na reta final da campanha eleitoral, políticos intensificam compromissos como entrevistas, reuniões e corpo a corpo com eleitores. O ex-presidente Lula (PT) participa do ato Todos Juntos por Minas Gerais, em Monte Claros, às 18h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de um seminário sobre 5G por videoconferência, às 15h, e depois do culto de aniversário do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro, às 18h. Ciro Gomes (PDT) cumpre agenda no Recife, em Pernambuco, onde se encontra com militantes e candidatos pedetistas na Casa 12, às 10h, e depois tem encontro no Porto Digital, às 15h. A senadora Simone Tebet (MDB) dá coletiva de imprensa no Hotel Confort, em Fortaleza, às 9h, e em seguida realiza caminhada no centro da cidade. Às 12h, a candidata se encontra para almoço com jovens empresários, depois ela parte para São Luís, no Maranhão, para caminhada na Rua Grande, às 16h, e encontro de pastoras e lideranças evangélicas femininas do Nordeste da Igreja Assembleia de Deus, às 19h. Soraya Thronicke (União Brasil) participa do “Diálogo com os Presidenciáveis”, organizado pelo Sindifisco, Fenafisco e Anfip, em São Paulo, e faz gravação para o programa eleitoral gratuito, às 16h. Felipe D’Ávila (Novo) se reúne com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, em São Paulo, às 11h.

Vera Lúcia (PSTU) participa de live com o Coletivo 4P (Poder Para o Povo Preto), em Ponta Grossa, no Paraná, às 19h. Sofia Manzano (PCB) recebe a militância de seu partido no aeroporto de Salvador, às 9h30, e em seguida realiza ato pela paralisação das universidades estaduais. Constituinte Eymael (DC) faz caminhada no bairro da Penha, em São Paulo, às 13h. Léo Péricles (UP) participa de almoço na Casa de Referência Mulheres Mirabal e conversa com as mulheres do Movimento de Mulheres Olga Bernario, às 12h, em seguida faz panfletagem no centro de Porto Alegre, às 15h, e participa de debate na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, às 17h30. Padre Kelmon (PTB) participa da caminhada “Vai ter Bíblia Sim”, em Brasília, às 10h.