Lula indica segunda mulher negra para ocupar uma vaga de ministra do TSE

Aos 63 anos, Vera Lúcia Araújo ocupará a vaga deixada pela ministra Maria Claudia Bucchianeri, que deixou o tribunal em agosto

Marcos Oliveira/Agência Senado Vera Lúcia Araújo será a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral



A advogada Vera Lúcia Araújo foi escolhida, nesta sexta-feira, 22, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A magistrada foi escolhida a partir de uma lista tríplice composta apenas por mulheres e enviada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ao presidente. Vera Lúcia chegou a concorrer ao posto em 2022 e também recebeu o apoio de entidades e ministros para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber na Suprema Corte, cadeira que será ocupada por Flávio Dino. A advogada é a segunda mulher negra a ser nomeada para o TSE. A primeira foi Edilene Lobo, que estreou na Corte em setembro. Vera Lúcia ocupará a vaga deixada pela ministra Maria Claudia Bucchianeri, que deixou o tribunal em agosto. Com 63 anos, a nova ministra nasceu em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Neta de lavadeira, e filha de professora, aos 18 anos ela foi para Brasília cursar Direito, onde já atuou como secretária-adjunta de Igualdade Racial do Distrito Federal. A nomeação ao TSE deve sair no Diário Oficial da União nos próximos dias.

*Com informações da repórter Taís Britto