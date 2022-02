Lula ironiza ida de Bolsonaro ao Nordeste; presidente e ministros reagem e dizem que PT ‘só roubou o povo’

Ex-presidente acusou atual chefe do Executivo de só se preocupar com a região às vésperas das eleições

As viagens do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Pernambuco, ao Ceará e Rio Grande do Norte para inaugurar trechos finais da transposição do rio São Francisco irritaram a oposição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as redes sociais para cobrar coragem de Bolsonaro para dizer que está apenas inaugurando um pedacinho da obra que o Partido dos Trabalhadores começou. Ele afirmou também que Bolsonaro só se preocupa com a região Nordeste às vésperas das eleições. Segundo Lula, o presidente passou quatro anos brigando com os governadores e ofendendo os nordestinos. Também pelas redes sociais, o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu o ex-presidente e afirmou que os petistas deveriam aceitar os resultados positivos do atual governo, que doeria menos. Ainda segundo Ciro, o presidente colocou vários nordestinos ocupando cargos importantes no governo e nunca o Nordeste recebeu tantas obras sem superfaturamento e no prazo.

No Rio Grande do Norte, ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, criticou o que ele chamou de ‘tom irônico’ do ex-presidente Lula. “A transposição do São Francisco não tem dono. O dono dessa obra é o povo brasileiro, são os nordestinos, é a dívida que nós temos para com uma parte importante do nosso país. Essa obra de 2007 a 2016, mais de dez anos, foi marcada pelo abandono, pelo desperdício, pela má construção, pelos projetos mal feitos, pela paralisação”, criticou. Já antecipando qual será o tom da disputa eleitoral deste ano, Marinho afirmou que a obra nunca foi prioridade para os governos petistas e que eles tinham como único objetivo enganar a população. O presidente Bolsonaro, que afirmou que não costuma atacar ninguém, voltou a criticar a oposição e alertar para o risco da esquerda novamente voltar ao poder: “Esses caras de esquerda não tem qualquer respeito com vocês, não respeitam a religião de ninguém, vivem pelo poder. Geralmente, são incompetentes. Pessoas que não estudaram e estão aí debruçados a atender um partido. Qual o futuro nosso se esse pessoal volta ao poder um dia?”, questionou.

O presidente ainda disse que como a oposição não tem o que criticar o classifica de grosso, insensível e não democrata. Mais uma vez, sobraram farpas até para o judiciário no discurso de Bolsonaro: “Eu não prendi nenhum deputado. Eu não desmonetizei página de ninguém. Eu não ameaço ninguém, mesmo os que me ofendem. O presidente é mal educado, ele fala palavrão, mas eu não roubo. Eu devo lealdade a vocês. O presidente é grosso, falou palavrão, quantos porcarias me antecederam que falavam bonito?”. Em todas as viagens, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou também para chegar perto das pessoas, o que sempre causa muita aglomeração. Segundo o Palácio do Planalto, o que se viu na região joga por terra a tese de que o presidente não seria popular no Nordeste.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin