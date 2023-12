Lula oficializa nomeação de Paulo Gonet para PGR

Cerimônia de posse do novo procurador-geral da República será na segunda-feira, 18, às 10h

Ricardo Stuckert/PR Cerimônia de psso da Paulo Gonet será na segunda-feira



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a nomeação de Paulo Gonet para o cargo de procurador-geral da República. A cerimônia de posse de Gonet na PGR (Procuradoria-Geral da República) foi marcada para segunda-feira, 18, às 10h. O nome do novo procurador-geral foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira, 15. O nome mais cotado para ser vice procurador-geral da República é Hindemburgo Chateaubriand. Outros nomes ainda estão sendo cotados para outros cargos considerados de confiança. “Nos últimos dias, procurei agendar visitas a todos os membros da casa, com o propósito de me apresentar pessoalmente antes mesmo da minha arguição do plenário desta comissão (…). Com toda sorte, espero poder expor todos os pontos de interesse. (…) Toda minha vida profissional foi marcada pela atividade jurídica, que se tornou minha paixão desde o ingresso na universidade. Me propicia imensa satisfação pessoal e me anima com maior intensidade ainda o grato desafio de conduzir o Ministério Público ao encontro cada vez mais próximo de defender a ordem jurídica”, disse Gonet durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).