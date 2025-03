Lula participará da entrega de ambulâncias do Samu

Esta será a maior entrega do governo, beneficiando 558 municípios de 21 Estados

Ricardo Stuckert/PR O evento acontece em Sorocaba, com a chegada do presidente prevista para as 9h30



Na manhã desta sexta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma importante cerimônia no interior de São Paulo, marcando a entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O evento acontece em Sorocaba, com a chegada do presidente prevista para as 9h30. A cerimônia de entrega das 789 novas ambulâncias está agendada para as 11h, simbolizando um avanço significativo na infraestrutura de saúde do país.

Acompanhando o presidente, estarão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Este evento marca a primeira aparição pública de Padilha desde que assumiu o cargo na última segunda-feira. Além das ambulâncias, Lula também entregará unidades de suporte avançado para 72 municípios em 17 estados, destinadas a atendimentos de emergências mais complexas. O investimento total do governo federal para essas entregas ultrapassa R$ 243 milhões, beneficiando cerca de 558 municípios, reforçando o compromisso com a saúde pública.

Após a cerimônia, a agenda do presidente estará livre durante a tarde, permitindo um breve descanso antes de seu retorno a Brasília, previsto para as 23h20. Olhando para a próxima semana, a agenda de Lula já inclui uma viagem ao Rio Grande do Norte na quarta-feira, onde ele anunciará novos lançamentos e obras.