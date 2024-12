Lula permanece em São Paulo até quinta-feira

Conforme orientações do médico Roberto Kalil, presidente está liberado para retomar suas atividades normais, incluindo trabalho e passeios, mas deve evitar exercícios físicos por 15 dias

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente surpreendeu ao comparecer a uma coletiva de imprensa, onde comentou sobre seu estado de saúde, revelando ter ficado assustado com o volume de líquido detectado em sua cabeça durante exames.



Após receber alta médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece em São Paulo, onde deve ficar até quinta-feira (20), conforme informações do médico Roberto Kalil. Lula está liberado para retomar suas atividades normais, incluindo trabalho e passeios, mas deve evitar exercícios físicos por 15 dias. O presidente surpreendeu ao comparecer a uma coletiva de imprensa, onde comentou sobre seu estado de saúde, revelando ter ficado assustado com o volume de líquido detectado em sua cabeça durante exames.

Durante a coletiva, Lula relatou que, apesar de se sentir curado, foi surpreendido pelos resultados da tomografia, que indicaram um crescimento significativo do líquido. O presidente expressou preocupação com a situação, mas segue as orientações médicas para sua recuperação. Nos próximos dias, ele planeja se reunir com ministros para discutir como foi 2024. Enquanto isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin continuará a cumprir as agendas presidenciais em Brasília. O médico Roberto Kalil informou que Lula está autorizado a realizar viagens de avião, desde que não sejam longas. Assim, o presidente poderá retornar a Brasília em breve.

