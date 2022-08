Lula promete manter o auxílio emergencial de R$ 600 em 2023

Em live com André Janones (Avante), petista também afirmou que Bolsonaro criou o fundo para conseguir ‘ajuda na campanha’

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula não deixou de criticar o seu principal adversário, Jair Bolsonaro



Em live ao lado do deputado André Janones (Avante), o ex-presidente Lula (PT) prometeu continuar com o auxílio emergencial em 2023. Janones abandonou a disputa para apoiar o petista no Planalto. Durante o discurso, Lula garantiu que, caso seja eleito, irá permanecer com o programa social. “Enquanto você não acabar com a fome nesse país, não tem como você acabar com o auxílio emergencial. Não existe possibilidade. Você pode inclusive uma convulsão nesse país se você for tirar o pouco de possibilidade que esse povo tem”, disse o petista. Lula ainda destacou a necessidade da população em continuar recebendo o auxílio. “A única possibilidade do auxílio emergencial continuar é a gente ganhar as eleições e fazer aquilo que o povo espera que a gente faça: Respeitá-lo”, concluiu Lula. Além disso, o petista criticou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o adversário criou o programa com objetivo eleitoral. “É um fundo que foi criado com objetivo eleitoral, porque o Bolsonaro poderia ter criado isso há seis meses atrás, mas deixou para criar perto das eleições para garantir uma ajuda na campanha”, afirmou. Apesar das críticas de Lula, o plano de governo e Bolsonaro também se comprometeu com a manutenção do valor de R$ 600 para o ano que vem.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Vinicius Moura