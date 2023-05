Lula recebe dez presidentes da América do Sul para reunião de cúpula nesta terça-feira

Dentre os convidados, estão Nicolás Maduro, da Venezuela, e Alberto Fernández, da Argentina; Dina Boluarte não pode deixar o Peru e será representada por um de seus ministros

EFE/ André Coelho Nicolás Maduro chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 29, para participar do evento



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai receber 10 presidentes de países da América do Sul para uma reunião no Itamaraty. Dentre os participantes, estão Nicolás Maduro, da Venezuela; Alberto Fernández, da Argentina; e Gustavo Petro, da Colômbia. Como o Peru vive uma crise política, a atual presidente, Dina Boluarte, está impedida de deixar o país, sendo representada por um ministro. Os líderes atenderam a um convite feito por Lula, que busca retomar a cooperação dentro do continente. Segundo o Itamaraty, as principais pautas, além da integração, são nas áreas de saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado. O evento terá duas sessões. Pela manhã, os líderes serão recebidos por Lula e farão discursos de abertura. Na parte da tarde, está prevista uma conversa informal entre as lideranças. Durante a noite, as delegações participarão de um jantar oferecido pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja no Palácio do Alvorada.

*Com informações da repórter Paula Lobão