Lula sanciona lei para a modernização do parque industrial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta terça-feira (28), a lei que prevê incentivos fiscais para a modernização do parque industrial brasileiro. Serão destinados R$ 3,4 bilhões para a depreciação de máquinas e equipamentos em até dois anos. O vice-presidente e Ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, enfatiza que essa iniciativa não apenas aumentará a produtividade nas fábricas, mas também contribuirá significativamente para a eficiência energética e a competitividade do setor industrial brasileiro no cenário global. A depreciação permite que as empresas façam o abatimento dos valores das novas máquinas adquiridas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em um prazo de até dois anos. Esta é uma mudança significativa em comparação com o período anterior de 14 anos. A implementação desta lei alinha-se com os objetivos estratégicos de aumentar o investimento proporcional ao PIB, melhorar a competitividade e a produtividade industrial, e avançar na transição ecológica.