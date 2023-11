Lula se prepara para nova série de viagens ao exterior com foco no Oriente Médio

Presidente irá participar da conferência COP 28 nos Emirados Árabes na próxima semana, mas também fará passagens pela Arábia Saudita e o Catar

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente tentará conseguir novos investimentos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento



Após uma pausa para se recuperar da cirurgia no quadril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia uma nova série de viagens ao exterior na próxima semana. Na sexta-feira, 24, o governo federal se reuniu para definir as viagens da nova agenda internacional, enquanto a guerra do Oriente Médio. Lula participa da conferência COP 28 nos Emirados Árabes, mas também fará passagens pela Arábia Saudita e o Catar. No último país, o presidente tentará conseguir novos investimentos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Desde 2019, o Catar já investe R$ 10 bilhões de dólares no Brasil. Além de questões econômicas, o governo também pretende pedir ajuda ao Catar para liberar brasileiros que estão na segunda lista, esperando autorização para deixar a Faixa de Gaza. Lula também fará uma passagem pela Alemanha e retornar ao Brasil no início de dezembro.

Com isso, é provável que o presidente não compareça à posse de Javier Milei. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, esteve no Palácio do Planalto para o encontro com o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. Oficialmente, o governo afirma que ele veio discutir as relações bilaterais entre os países. Indicação do então presidente argentino Alberto Fernandez, a expectativa agora é de que até o embaixador seja substituído por um nome mais ligado a Javier Milei. O governo brasileiro ainda não decidiu quem vai representar o presidente Lula lá na posse do novo presidente argentino no próximo dia 10 de dezembro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin