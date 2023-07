Lula se reúne com embaixadora dos EUA e administrador da Nasa para discutir relações bilaterais e proteção da Amazônia

Encontro, que está previsto para às 10h30, terá também a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos

Reprodução/Twitter/@USAmbBR Lula se reuniu com a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley, em fevereiro deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã desta segunda-feira, 24, com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, e o administrador da Nasa, Bill Nelson, no Palácio do Planalto, em Brasília. A reunião, que está prevista para às 10h30, também terá a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A expectativa é que sejam discutidas as relações bilaterais entre os dois países e a parceria envolvendo, inclusive, a proteção da Amazônia e questões comerciais. O governo brasileiro tem interesse em fazer acordo com a Nasa para fazer o monitoramento da Amazônia. O responsável pela Nasa também se reunirá com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Em relação a embaixadora americana, essa não é a primeira vez que ela vem ao Brasil. Em fevereiro, Lula e Elizabeth Bagley se reuniram para discutir comércio e investimentos.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.