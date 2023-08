Lula se reúne com presidente de Angola em Luanda nesta sexta-feira

Presidente cumpre agenda de dois dias no país após participar da 15ª Cúpula dos Brics, na África do Sul

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante chegada a Luanda



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta sexta-feira, 25, às 11 horas de Brasília, com o presidente de Angola, João Lourenço, em Luanda. O petista cumpre agenda de dois dias na capital angolana após três dias de participação na 15ª Cúpula dos Brics, na África do Sul. Lula desembarcou em Angola na noite desta quinta-feira, 24. A passagem do presidente brasileiro no país deve ser marcada por assinatura de atos de cooperação, participação em fórum econômico e encontros com autoridades. Na sequência, Lula também irá para São Tomé e Príncipe. Desde as últimas semanas o petista vem defendendo a necessidade de uma reaproximação do Brasil com os países africanos. “O Brasil está de volta ao continente de que nunca deveria ter se afastado. A África reúne vastas oportunidades e um enorme potencial de crescimento”, comentou Lula nesta semana.