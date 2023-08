Lula terá encontro paralelo com Maduro em Belém

Presidente da Venezuela vem ao Brasil pela segunda vez neste ano

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Maduro e Lula se encontram nesta semana em Belém, no Pará



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um encontro reservado com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante a Cúpula da Amazônia em Belém. O encontro, que não tem data e horário previstos, deve ocorrer no hotel em que o mandatário está hospedado. Nesta terça-feira, 8, e na quarta-feira, 9, a capital do Pará recebe o evento que reúne representantes dos países amazônicos e de outras nações ligadas a discussões recentes sobre a floresta. Maduro vem ao Brasil pela segunda vez neste ano. Em 29 e 30 de junho, o presidente venezuelano esteve em Brasília para a Cúpula dos presidentes da América do Sul. Lula também deve ter encontros paralelos com a presidente do Peru, Dina Boluarte, e com o presidente da Bolívia, Luis Arce, além de uma reunião com chefes de Estado do Congo. Depois do evento no norte do país, a agenda do presidente brasileiro também prevê visita ao Rio de Janeiro na quinta-feira, 10, para um anúncio de expansão dos ônibus BRT na cidade. Para fechar a semana, na sexta-feira, 11, o governo prevê o lançamento do novo PAC também na capital fluminense.

*Com informações do repórter André Anelli.