Lula terá reunião e declaração ao lado de Macron

Em suas redes sociais, o presidente expressou gratidão pela recepção e ressaltou os laços históricos e valores compartilhados entre os dois países



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Paris para uma série de compromissos diplomáticos e econômicos com o presidente francês Emmanuel Macron. A visita tem como foco principal discussões sobre a preservação ambiental e o acordo Mercosul-União Europeia. Lula, que desembarcou na França na quarta-feira, já participou de uma cerimônia de boas-vindas e troca de presentes, e permanecerá no país até segunda-feira (9).

Durante sua estadia, Lula terá uma agenda repleta de encontros com empresários e receberá diversas homenagens. Nesta quinta-feira, ele participa de um almoço e de uma sessão privada na Academia Francesa, onde será homenageado por suas contribuições. Além disso, o presidente se reunirá com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e com membros da comunidade brasileira na França. O dia será encerrado com um jantar oferecido por Macron e a primeira-dama francesa.

A visita também prevê a assinatura de tratados de cooperação entre Brasil e França, fortalecendo a parceria bilateral. Lula participará de eventos relacionados à conferência da ONU sobre oceanos, destacando a importância da proteção ambiental em sua agenda internacional. Em suas redes sociais, o presidente expressou gratidão pela recepção e ressaltou os laços históricos e valores compartilhados entre os dois países, como a defesa da democracia e o respeito ao meio ambiente.