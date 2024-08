Lula vai a Fortaleza para anunciar expansão do programa Pé-de-Meia e manifestar apoio a aliados

Presidente participará neste sábado da convenção partidária do PT para a candidatura de Evandro Leitão à prefeitura da capital cearense e cogita prestigiar outros pré-candidatos

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Em Fortaleza, Lula sancionará medidas voltadas para o setor automobilístico



O governo federal anunciará nesta sexta-feira (2), em uma cerimônia no Ceará, a ampliação do programa Pé de Meia, que oferece uma bolsa de R$ 200 para estudantes do Bolsa Família. A cerimônia contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que permanecerá no Estado para outros eventos. O mandatário embarcou para Fortaleza para participar do anúncio, destacando a importância de incentivar os jovens a continuarem estudando. Atualmente, os jovens do Bolsa Família recebem essa ajuda mensal, que pode ser usada livremente, inclusive guardada para uso futuro na universidade. A partir de agora, estudantes do CadÚnico (Cadastro Único) também poderão receber o benefício. Essa expansão visa alcançar um número maior de jovens, proporcionando-lhes melhores condições para continuar seus estudos e planejar um futuro mais promissor.

O programa, que atualmente custa R$ 6 bilhões, será ampliado para R$ 11 bilhões, beneficiando mais de 1,2 milhão de estudantes em todo o país. Além do anúncio do Pé de Meia, o presidente Lula sancionará medidas voltadas para o setor automobilístico, incluindo a transição energética com a instituição do Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono e a criação de um fundo de investimento em infraestrutura social e na região Nordeste. Recursos também serão destinados para a conclusão da ferrovia Transnordestina, um projeto que o governo federal considera crucial para o desenvolvimento da região. Amanhã, Lula participará da convenção partidária do PT para a candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. O presidente tem sinalizado que pode participar de outras convenções de candidatos aliados ao Palácio do Planalto. O Ceará é o Estado do ministro da Educação, Camilo Santana.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin