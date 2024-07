Lula viaja nesta segunda para participar da cúpula do Mercosul no Paraguai

Adesão da Bolívia ao bloco econômico é um dos principais temas do evento, que ocorre após uma tentativa de golpe de Estado no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta segunda-feira (8) da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada no Paraguai. Após o evento, ele seguirá para a Bolívia. A adesão da Bolívia ao bloco econômico é um dos principais temas da cúpula, que ocorre após uma tentativa de golpe de estado no país. O país boliviano se torna o quinto integrante do Mercosul, ao lado do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, após aprovação pelo Congresso Nacional Boliviano e sanção presidencial. A cúpula também marca o fim do mandato do Paraguai como presidente interino do bloco, com o Uruguai assumindo a presidência. Entre os temas discutidos estão questões ambientais, sociais e de combate ao crime organizado, especialmente nas fronteiras dos países membros. A integração do Mercosul com outros blocos econômicos, como a União Europeia e países árabes, também está na pauta, assim como a possível entrada do Panamá e negociações com Colômbia, Equador e Peru. Recentemente, o Brasil firmou um acordo com o Chile para tarifas de exportação e importação mais vantajosas.

No último domingo (7), o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se com outros ministros da região para discutir, entre outros temas, a tentativa de golpe na Bolívia. A chegada de Lula na Bolívia está prevista para esta terça-feira (9) e reforça o compromisso do Brasil com a integração e o fortalecimento das relações bilaterais. Lula vai se encontrar com o presidente do país e participar de reuniões com empresários brasileiros e bolivianos, visando aumentar as relações comerciais. O Mercosul possui um PIB de US$ 2,86 trilhões de dólares e é o principal receptor de investimentos estrangeiros na América Latina.

