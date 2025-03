Luxo nas alturas: Air France lança nova suíte de primeira classe

O desenvolvimento da nova cabine durou três anos e resultou em um espaço 25% mais espaçoso do que a versão antiga

Divulgação/Air France Nova cabine da Air France promove luxo e mais conforto



A companhia aérea Air France revelou recentemente sua mais nova suíte de primeira classe, prometendo uma experiência de voo que rivaliza com a de um jato particular. De acordo com o CEO da empresa, Ben Smith, a intenção é oferecer aos clientes uma experiência de viagem que seja discreta, privada e exclusiva, mas com um custo mais acessível do que o de um jato. No entanto, essa exclusividade vem com um preço significativo: uma passagem de ida e volta de Paris para Nova York nesta nova classe custa cerca de 10.000 euros, o que equivale a 62.000 reais.

As novas cabines de luxo serão inicialmente introduzidas em 19 aviões da frota da Air France. Cada uma das quatro suítes fechadas oferece um espaço privado, incluindo um assento que se transforma em uma cama de comprimento total. O desenvolvimento dessa cabine levou três anos e resultou em um espaço 25% mais espaçoso do que a versão anterior. Esta inovação visa atrair clientes de altíssimo poder aquisitivo, oferecendo uma experiência de viagem diferenciada em meio à forte concorrência de outras companhias aéreas, como a Deutsche Lufthansa, Emirates e Qatar Airways, que têm elevado os padrões de luxo na aviação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos últimos cinco anos, a Air France investiu 1 bilhão de euros, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais, para aprimorar a experiência do cliente. A companhia destaca a elegância francesa, oferecendo vinhos refinados e alta gastronomia a bordo.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA