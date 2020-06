França: Macron segue se opondo a acordo Mercosul-UE

A não efetiva implementação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas faz com que o governo brasileiro seja o principal alvo da reclamação dos franceses

EFE/EPA/FRANCOIS MORI Emmanuel Macron disse que as negociações com o Mercosul pararam completamente e que os últimos relatórios que a ele foram submetidos o asseguram dessa decisão



A questão climática tem aumentado a resistência de países europeus em relação ao acordo com o Mercosul. Em discurso nesta segunda-feira (29) na Convenção Cidadã pelo Clima, o presidente da França, Emmanuel Macron reforçou sua posição contrária ao acordo assinado em junho do ano passado.

A não efetiva implementação do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas, que inclui o combate ao desmatamento e a redução da emissão de gases do efeito estufa, faz com que o governo brasileiro seja o principal alvo de reclamação dos franceses.

Emmanuel Macron disse que as negociações com o Mercosul pararam completamente e que os últimos relatórios que a ele foram submetidos o asseguram dessa decisão. A declaração acontece no dia seguinte à derrota de seu partido para o partido político, os Verdes, nas eleições municipais. O presidente francês também prometeu injetar 15 bilhões de euros, em dois anos, para promover a “transformação ecológica” da economia francesa.

Lembrando que para o acordo entre Mercosul e União Europeia entrar em vigor, ele deve ser aprovado pelo parlamento de todos os países. Alguns especialistas veem a rejeição do acordo, em parte, como uma estratégia de Emmanuel Macron para buscar apoio entre esse eleitorado.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda