Maduro ignora blecautes, espalha luzes de Natal no país e revolta venezuelanos

A decoração de Natal da Venezuela causou polêmica entre os cidadãos. Em comemoração às festas de fim de ano, o governo de Nicolás Maduro instalou luzes nas grandes cidades do país.

No entanto, a medida do chavista gerou bastante revolta na população venezuelana. Isso porque muitos julgaram como incoerente a utilização de luzes para enfeitar as cidades num momento em que o país vive sob frequentes blecautes.

Pelo Twitter, Maduro compartilhou um vídeo da inauguração das luzes natalinas. Na descrição da postagem, ele pede bênçãos à Venezuela e disse que o país está em paz e pronto para receber um ano de prosperidade.

Comparto la belleza de las luces de navidad que nos anuncian la llegada de nuestro niño Dios, que llega en esta época hermosa de felicidad para bendecir a nuestra Patria amada que está en Paz, hermosa y lista para recibir un nuevo año de prosperidad. ¡Dios Bendiga a Venezuela! pic.twitter.com/Oxbqte6wfL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 18, 2019

Os apagões foram frequentes no país vizinho ao longo deste ano. O governo de Maduro atribuiu essa série de blecautes a ações terroristas contra a principal usina do país e culpou os Estados Unidos pela falta de energia elétrica na Venezuela. A oposição, no entanto, aponta a má gestão e a corrupção do governo.

Os consecutivos blecautes na Venezuela dificultaram ainda mais o dia a dia da população, que vive em meio a uma grave crise política e econômica. A ausência de luz causou transtornos no país, deixando os venezuelanos com maior dificuldade para acessar serviços básicos, como água, comida e transporte.

*Com informações da repórter Camila Yunes