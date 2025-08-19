Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos após ameaças dos EUA

Medida vem depois de o governo americano ter aumentado a recompensa pela captura do presidente venezuelano para US$ 50 milhões e intensificado as operações antidrogas na região do Caribe

Pedro Rances MatteyAFP Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em todo o país, em uma escalada de tensão com os Estados Unidos



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em todo o país, em uma escalada de tensão com os Estados Unidos. A declaração foi feita em rede nacional de televisão e é uma resposta direta ao que o líder chavista classificou como “ameaças” e “agressões políticas e militares” por parte do governo americano. A medida ocorre após o governo dos EUA ter aumentado a recompensa pela captura de Maduro para US$ 50 milhões e intensificado as operações antidrogas na região do Caribe, ações vistas por Caracas como uma provocação.

Em seu pronunciamento, Maduro adotou um tom desafiador: “Vou ativar nesta semana um plano especial, milícias preparadas, ativadas e armadas em todo o país, prontas para defender a nossa pátria”, afirmou. Ele prometeu armamento pesado, incluindo fuzis e mísseis, para a “força camponesa” e declarou que a Venezuela não será mais colônia de ninguém.

O que é a Milícia Bolivariana?

Criada em 2008 pelo então presidente Hugo Chávez, a Milícia Nacional Bolivariana é um corpo composto por civis voluntários e reservistas que recebem treinamento militar básico. Oficialmente, o governo afirma que o contingente pode chegar a 5 milhões de integrantes, embora especialistas independentes avaliem que o número de membros ativos seja consideravelmente menor.

Segundo Maduro, a milícia é uma peça fundamental em sua estratégia de “defesa integral da nação”, representando a “fusão perfeita do povo, da polícia e das Forças Armadas”.

O anúncio foi endossado pelo alto escalão do governo venezuelano. O ministro da Defesa reiterou o alinhamento das Forças Armadas com o presidente, enquanto líderes do Partido Socialista acusaram a oposição interna de agir em sintonia com interesses estrangeiros e de promover “atos de terrorismo”.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA