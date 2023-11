Mãe brasileira de soldado israelense relata drama vivido com filho na guerra: ‘Não sei onde está nem o que faz’

Eliane Israel criticou o Hamas dizendo que o grupo terrorista ‘apenas tem como bandeira eliminar o Estado israelense’

Reprodução/Jovem Pan News Eliane Israel durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



Enquanto a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas segue no Oriente Médio, uma mãe brasileira aguarda ansiosamente por uma trégua. Isso porque o filho dela participa do conflito, que nesta terça-feira, 7, completou um mês. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Eliane Israel relatou o drama que tem vivido com o filho, de 27 anos, na guerra. Ela afirmou que não recebe informações precisas do filho e que fica cada vez mais tensa com as notícias diárias sobre a guerra. “Ele é reservista e foi recrutado para participar. Não sei onde está nem o que faz. As vezes ele manda mensagem que está tudo bem ou faz uma publicação nas redes sociais. Meu coração fica muito apertado, mas tenho muita fé que o povo judeu está unido e, assim como eu, milhares de outras mães estão com seus filhos de 19 e 20 anos na frente de batalha. Tenho fé que isso vai passar e nós vamos vencer o mal”, contou ao repórter Rodrigo Viga após um ato nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em memória as vítimas israelenses. Eliane ainda completou dizendo que o Hamas “não é representante de ninguém” e que “é apenas um grupo terrorista que tem como bandeira eliminar o Estado de Israel”, criticou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.