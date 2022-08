Mãe é presa por abandonar recém-nascido em sacola no Rio de Janeiro

Criança foi encontrada por agentes da polícia após receberem denúncia pelo 190; criança tem estado de saúde considerado grave

Divulgação/Governo do RJ Criança foi socorrida para o Hospital Municipal Pedro II e tem estado de saúde considerado grave



Uma mãe que abandonou o filho recém-nascido em uma sacola foi presa no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. A criança foi encontrada pela polícia, que informou que a mulher confessou o crime. Agentes da Polícia Militar disseram que receberam a denúncia do caso de abandono pelo serviço 190. Ao chegarem no endereço informado, encontraram a criança chorando. O bebê foi encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, na periferia da capital fluminense. O quadro de saúde da criança é considerado grave. Ainda de acordo com a polícia, a mãe foi localizada e levada para a delegacia, onde foi interrogada e confessou o abandono pouco depois do nascimento do bebê. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e encaminhada para uma unidade hospitalar, onde ficará sob custódia até que tenha alta médica.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga