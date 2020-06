Maia defende isolamento social e cobra ações do governo

Frederico Brasil/Estadão Conteúdo Rodrigo Maia cobra do governo a apresentação propostas para alavancar a economia do país após a crise da Covid-19



O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defende o isolamento social. Segundo o parlamentar, não são as restrições de circulação impostas para conter o avanço da Covid-19 que têm afetado a economia, e sim o próprio coronavírus.

Maia falou sobre o assunto em uma live com o chefe do Departamento de Ciência Jurídicas da Universidade de Araraquara, Fernando Passos, realizada no sábado (30). Ele citou os exemplos de países europeus para embasar o entendimento.

Rodrigo Maia cobra do governo a apresentação propostas para alavancar a economia do país após a crise. O deputado também fez críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro, que nas palavras dele “desorganiza e gera insegurança” ao adotar uma postura de enfrentamento aos demais Poderes da República.

Ao ser perguntado sobre a relação entre Legislativo e Executivo, Maia disse que Bolsonaro sempre teve o mesmo perfil. Na avaliação do parlamentar, o cargo de presidente da República exige outro tipo de atitude.

De qualquer forma, o presidente da Câmara disse que as conversas privadas com o presidente são boas, e que o “diálogo é muito positivo”.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado